إكسترا التلفزيوني: التحرش الجنسي ليس غزلاً

في الجزء الثاني من حلقة بي بي سي إكسترا المخصصة للتحرش الجنسي، يلقي فريق البرنامج الضوء على المعالجة النفسية الضرورية لضحايا التحرش.

شاب يكشف في الحلقة عن تفاصيل تعرضه للتحرش الجنسي ولكن من قبل امرأة، كما تتحدث ضحايا اغتصاب لم تتحقق لهنّ العدالة من المعتدي وبقين في نظر المجتمع مرتكبي جرم.

تكشف ضيفة البرنامج الطبيبة النفسية الدكتورة منى الصواف أن ٧٠ في المئة من المتحرِّشين كان تم التحرش بهم في الصغر ما انعكس على سلوكياتهم في مراحل عمرية لاحقة.

يستطلع فريق بي بي سي إكسترا رأي الشارع في التحرش ويستضيف هالة جميل منسقة مشاريع في مركز أبعاد للحديث عن حملة #مين_الفلتان التي أطلقها المركز للتوعية وإلقاء الضوء على أشكال التحرش الجنسي وسبل مواجهته والمساعدة التي يقدمها المركز لضحايا الاعتداءات الجنسية.