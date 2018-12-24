"وجهة مذر" في حلقة خاصة لإكسترا عن الأطفال
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"وجهة مذر" في حلقة خاصة لإكسترا عن الأطفال

  • 24 ديسمبر/ كانون الأول 2018

حلت الممثلة المصرية علا رشدي ضيفة في حلقة إكسترا الخاصة بالأطفال. علا تحدثت عن تجربتها كأم وصاحبة سلسلة مقاطع مصورة "وجهة نظر" التي تناقش فيها كل ما يهم الأهل في التعامل مع أطفالهم. كما تستضيف الحلقة الطفلة سلوان من مصر والطفل نواه من لبنان للتعرف على وجهة نظر الأطفال فيما يدور من حولهم وما يُقال عنهم.