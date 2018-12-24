"وجهة مذر" في حلقة خاصة لإكسترا عن الأطفال

حلت الممثلة المصرية علا رشدي ضيفة في حلقة إكسترا الخاصة بالأطفال. علا تحدثت عن تجربتها كأم وصاحبة سلسلة مقاطع مصورة "وجهة نظر" التي تناقش فيها كل ما يهم الأهل في التعامل مع أطفالهم. كما تستضيف الحلقة الطفلة سلوان من مصر والطفل نواه من لبنان للتعرف على وجهة نظر الأطفال فيما يدور من حولهم وما يُقال عنهم.