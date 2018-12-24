ضحك ولعب وجد وحب في حلقة خاصة من إكسترا

محمد مطر ومنال جوهر يقدمان حلقة خاصة من برنامج بي بي سي إكسترا بمزاج الضحك واللعب والجد والحب.
الحلقة تعرض أخف وألطف وأطرف المواضيع التي أذاعها البرنامج خلال العام 2018.
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محمد مطر ومنال جوهر يقدمان حلقة خاصة من برنامج بي بي سي إكسترا بمزاج الضحك واللعب والجد والحب.
الحلقة تعرض أخف وألطف وأطرف المواضيع التي أذاعها البرنامج خلال العام 2018.