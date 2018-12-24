ضحك ولعب وجد وحب في حلقة خاصة من إكسترا
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ضحك ولعب وجد وحب في حلقة خاصة من إكسترا

  • 24 ديسمبر/ كانون الأول 2018

محمد مطر ومنال جوهر يقدمان حلقة خاصة من برنامج بي بي سي إكسترا بمزاج الضحك واللعب والجد والحب.

الحلقة تعرض أخف وألطف وأطرف المواضيع التي أذاعها البرنامج خلال العام 2018.