إكسترا التلفزيوني: ولادة المسيح بين آلام المخاض ومصير مسيحيي الشرق

يحل عيد الميلاد لهذا العام ومنطقة الشرق الأوسط لا تزال تغلي في توترات داخلية وصراعات إقليمية. برنامج بي بي سي إكسترا في حلقة مخصصة لعيد السيد المسيح يتناول طقوس الاحتفال بالعيد ويسلط الضوء على التلاقي المسيحي الإسلامي في المنطقة العربية من خلال القواسم المشتركة بين الديانتين.

ظهور ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق ألقى بظلاله على الوجود المسيحي ويذهب فريق برنامج بي بي سي إكسترا لاستطلاع أجواء الاحتفال بعيد الميلاد في العراق وسوريا. فلأول مرة منذ القضاء على تواجد الدولة الإسلامية في العراق يتم الاحتفال بعيد الميلاد الذين توافدوا على الكنائس فيما البعض منهم أمضى العيد في مخيمات اللجوء.

أعداد مسيحيي الشرق في تناقص مستمر بحسب إحصاءات عدة، تختلف الأسباب لكن الاضطهاد الديني في منبع الديانات التوحيدية أحد هذه المسببات وتتناولها تقارير المنظمات الحقوقية من وقت لآخر.

فطبقاً لإحصاءات رسمية، فإن عدد المسيحيين في العراق انخفض من مليون ونصف قبل الغزو الأميركي منذ عقد ونصف إلى حوالي 400 ألف اليوم.