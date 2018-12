سينما بديلة: حلقات خاصة من البرتغال تعرض أفلاما أجنبية وعربية حول موضوع مشترك

حلقة هذا الأسبوع من سينما بديلة تأتيكم من البرتغال ونتناول فيها مفهوم الشخصية المصنوعة. نقدم فيلم 'Notes on the other' ('ملحوظات عن الآخر') للمخرج البرازيلي سيرجيو أوكسمان والذي يبحث في دوافع تقمص شخصية البطل.

كما نعرض فيلم 'الفيلم الجديد' للمخرج اللبناني رائد ياسين الذي يلفت انتباهنا إلى أن مشاهد ممارسة السلطة داخل مؤسسات الدولة في الأفلام المصرية كانت دوماً تتم تحت صورة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

منذ انطلاقه عام 2012 أصبح برنامج ’سينما بديلة‘ منصة فريدة لعرض أعمال تستخدم لغات سينمائية مختلفة للتعبير عن رؤى مغايرة للعالم العربي المعاصر.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

