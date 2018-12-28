" بلا قيود " مع الدكتور محمد المفتي المؤلف والباحث الليبي

قال الدكتور محمد المفتي، المؤلف والباحث في التاريخ السياسي والاجتماعي الليبي، إن مشكلة ليبيا تكمن في أن من يشاركون في المؤتمرات الدولية في باريس أو باليرمو مؤخرا أو الجزائر وتونس سابقا، ليس لهم ثقل على الأرض. ودعا المفتي إلى إشراك المجموعات المسلحة في تلك المؤتمرات لأنها هي التي تتواجد على الأرض، مؤكدا ضرورة التغلب على العوامل النفسية لدى الجانبين والتي تحول دون ذلك حسب وصفه.

وطالب الدكتور المفتي أيضا السراج ورئيس مجلس الدولة ورئيس البرلمان الليبي بتعيين من يقوم بتشكيل حكومة في ليبيا على أن يتم اختياره من إقليم برقة "لإجتثاث التجاذب الانفصالي بين برقة وطرابلس" على حد وصفه.

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