من هو مزدوج الجنس؟

يمكن للأشخاص المولودين مزدوجي الجنس "intersex" أن يعرفوا أنفسهم كخنثى أو أصحاب "جنس ثالث" على الأوراق الرسمية في ألمانيا بمقتضى قانون جديد تمت المصادقة عليه شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

الأشخاص الذين لا يُعرف إن كانوا ذكوراً أم إناثاً صار بإمكانهم اختيار فئة "متنوع" على الأوراق الرسيمة للتعريف عن أنفسهم لكن عليهم إثبات ذلك بشهادة طبية.

ولا تعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعتمدت قانوناً يعترف بمزدوجي الجنس إذ سبقتها النمسا ونيوزيلاندا ومالطا والهند وكندا.

وحسب الأمم المتحدة فإن سبعة عشر من بين كل ألف من شعوب العالم يولدون مزدوجي الجنس وهي نفس نسبة الأشخاص الذين يولدون بشعر أحمر.

فمن هم مزدوجو الجنس؟ وكيف يُنظر لهم طبياً؟ محمد مطر سأل الدكتور هاني أبو حليمة استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم.