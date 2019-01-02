إكسترا التلفزيوني: تطلعات الشباب العربي بين عامين
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تطلعات الشباب العربي بين عامين

  • 2 يناير/ كانون الثاني 2019

في أول حلقة من بي بي سي إكسترا لعام ٢٠١٩ وفي الجزء الثاني المخصص لرأس السنة، نكمل الحوارات مع ضيوفنا عن تجربتهم في الانتخابات التي طبعت العام ٢٠١٨، وأيضاً عن إنجازاتهم في عالم التكنولوجيا.

الشيف علاء زيدان يستكمل تحضيره صنفاً جديداً من الحلويات، بينما تنطلق الحلقة بأغنية "من أول وجديد" للفرقة الموسيقية اللبنانية أدونيس.

في الجزء الأول فريق بي بي بي إكسترا قامبجولة على بعض الإنجازات الي حققها شباب المنطقة العربية في مجال المساواة وريادة الأعمال ذات فائدة اجتماعية.

لمشاهدة الجزء الأول من الحلقة الرجاء زيارة هذا الرابط

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