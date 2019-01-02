إكسترا التلفزيوني: تطلعات الشباب العربي بين عامين

في أول حلقة من بي بي سي إكسترا لعام ٢٠١٩ وفي الجزء الثاني المخصص لرأس السنة، نكمل الحوارات مع ضيوفنا عن تجربتهم في الانتخابات التي طبعت العام ٢٠١٨، وأيضاً عن إنجازاتهم في عالم التكنولوجيا.

الشيف علاء زيدان يستكمل تحضيره صنفاً جديداً من الحلويات، بينما تنطلق الحلقة بأغنية "من أول وجديد" للفرقة الموسيقية اللبنانية أدونيس.

في الجزء الأول فريق بي بي بي إكسترا قامبجولة على بعض الإنجازات الي حققها شباب المنطقة العربية في مجال المساواة وريادة الأعمال ذات فائدة اجتماعية.

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