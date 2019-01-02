سينما بديلة: حلقات خاصة من البرتغال تعرض أفلاما أجنبية وعربية حول موضوع مشترك

حلقة هذا الأسبوع التي تأتيكم من البرتغال تقدم عدة مقاربات لموضوع الحروب والصراعات. فيلم التحريك 'Mynarski Death Plummet ' (مينارسكي والسقوط القاتل) يسجل لحظة تحول جندي عادي إلى بطل وطني.

فيلم Nocturne in Black للمخرج جيمي كيروز يتناول الحرب الدائرة في سوريا من خلال علاقة شديدة الرمزية بين شاب وآلة بيانو. أما فيلم 'آسف لأني غرقت' فهو مبني على رسالة قيل إنها وجدت على جثة لاجئ سوري غرق أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا.

منذ انطلاقه عام 2012 أصبح برنامج ’سينما بديلة‘ منصة فريدة لعرض أعمال تستخدم لغات سينمائية مختلفة للتعبير عن رؤى مغايرة للعالم العربي المعاصر.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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