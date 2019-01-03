"دنيانا": ميراث المرأة... بين الشريعة والقوانين

تأتي حلقة دنيانا هذا الأسبوع مكملة للحلقة السابقة وفيها أيضا ناشطات وخبيرات في مجال التمييز القانوني في "النوع الاجتماعي" مع الإشارة إلى أن المنظمات الحقوقية باتت تستبدل تعبير "جندرة" بمصطلح "النوع الاجتماعي" عند الإشارة إلى المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. في هذه الحلقة نطرح قضية الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين. كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟ ولمن الحكم النهائي؟ للشريعة أم للقانون؟ وماذا عن الثقافة السائدة وكيف ينظر المجتمع إلى هذه المسألة؟ في دنيانا أيضا نتحدث عن التمييز ضد المرأة. كيف يمكن القضاء على هذه المشكلة؟ هل من خلال الإصلاحات؟ أسئلة كثيرة نطرحها في سياق الحلقة مع سلوى حمروني أستاذة في كلية العلوم القانونية وعضو مجلس إدارة في الجمعية التونسية للقانون الدستوري، سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة من الأردن، انشراح أحمد مستشارة النوع الإجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان من السودان.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.