انتشر مؤخراً الكثير من الهاشتاغات مثل #التنمر مش مزحة، #أنا ضد التنمر، و #التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي. فما هي الأسباب وراء هذه الحملات؟ وهل التنمر ظاهرة اجتماعية خاصة بفئة معينة في المجتمعات العربية؟

يكشف المغنّي السوري زين عبيد، الذي شارك في برنامج ذا فويس كيدز، عن تعرضه خلال مشاركته في البرنامج إلى بعض المضايقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف استطاع تخطي هذه المضايقات.

تعددت الأسباب ولكن مشكلة التنمّر يكاد لا ينجو منها أحد. يستضيف فريق البرنامج المعالج النفسي السعودي محمد اللافي للحديث عن العوامل النفسية الناتجة عن هذه الظاهرة، وهل تلعب دوراً في اختلاف رد الفعل تجاه تعرض للتنمر من شخص لآخر؟

تستعرض الحلقة قصصاً وتجارب عن معاناة أشخاص مع ظاهرة التنمّر، من الجزائر ومصر ولبنان والسعودية... وكيف استطاع البعض تخطي الانعكاسات النفسية لهذه الظاهرة فيما أدت بالبعض إلى الانتحار.