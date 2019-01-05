إكسترا في أسبوع من الموسيقي والمايسترو المصري عمرو سليم
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إكسترا في أسبوع مع الموسيقي والمايسترو المصري عمرو سليم

  • 5 يناير/ كانون الثاني 2019

استضاف إكسترا في أسبوع الموسيقي والمايسترو المصري عمرو سليم الذي استعرضنا معه تجربته الموسيقية وتأسيسه لفرقته الخاصة، وعرفنا منه كيف تجاوز الإعاقة البصرية ليحقق النجاح والانتشار.

كما تحدثنا معه عن تجربته في الموسيقى التصويرية.