إكسترا في أسبوع مع الموسيقي والمايسترو المصري عمرو سليم

استضاف إكسترا في أسبوع الموسيقي والمايسترو المصري عمرو سليم الذي استعرضنا معه تجربته الموسيقية وتأسيسه لفرقته الخاصة، وعرفنا منه كيف تجاوز الإعاقة البصرية ليحقق النجاح والانتشار.

كما تحدثنا معه عن تجربته في الموسيقى التصويرية.