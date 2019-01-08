سينما بديلة: حلقات خاصة من البرتغال تعرض أفلاما أجنبية وعربية حول موضوع مشترك

حلقة هذا الأسبوع من سينما بديلة تأتيكم من البرتغال وهي عن مشاعر وانفعالات الحداد وتأثيرها على العلاقات داخل الأسرة الواحدة. نقدم فيلم 'Luminita' للمخرج البرتغالي André Marques والذي تدور أحداثه في رومانيا.

نعرض أيضا فيلم In White (بالأبيض) للمخرجة دانيا بدير حول فتاة تجد نفسها في صراع بين ثوابت مجتمعها وقناعاتها الشخصية خلال مأتم والدها.

نلتقي أيضا بالطبيب النفسي والخبير في علم اللاهوت Quinton Deeley الذي يحدثنا عن أهمية طقوس الانتقال إلى الموت عند الأحياء.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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