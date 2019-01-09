إكسترا التلفزيوني: الراب العربي شكل موسيقي يدعو للتغيير

ما هو الدور الذي تقوم به موسيقى الراب في التعبير عن أفكار الشباب؟ وهل هناك حدود للحرية المتاحة لدى فناني الراب في انتقاد السلطة والمجتمع في الوطن العربي؟ في المقابل، كيف ينظر المجتمع لهذا النوع من الموسيقى وإلى فنانيه أيضاً؟

توليفة موسيقية منوعة من مصر والأردن ولبنان، ويقدم مازن السيد الملقب بـ "الراس" والفنان المصري محمد الديب وأول فنانة راب في الأردن ميرا ارشيد، تجاربهم الفنية في أداء حيّ لموسيقى الراب ويلقون الضوء على المواضيع التي يتطرقون لها في أغانيهم، الرافضة للأوضاع في بلدانهم والداعية للتغيير وأحياناً للثورة.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى جزر القمر للتعرف على تجارب موسيقى الراب والقضايا التي يتناولها الفنانون هناك.