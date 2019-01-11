" بلا قيود " مع نبيلة منيب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب

قالت نبيلة منيب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب، إن الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني في المغرب تم ضربها وتهميشها ما أدى إلى مواجهة مباشرة بين الحراك الشعبي، الذي تشهده البلاد، والمؤسسة الملكية على حد وصفها. وأضافت نبيلة أنّ ما وصفتها بالأحزاب الجادة لا تعطى الفرصة من خلال التحكم في العملية الانتخابية والحياد السلبي الذي تمارسه الدولة والسماح باستخدام المال في العملية الانتخابية على حد قولها. وقالت منيب إن بعض الأحزاب التي تصفها بالأدوات السلطوية ، أحدثت عام 2008 وفازت بأغلبية المقاعد الجهوية في انتخابات عام 2009 في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة حسب قولها.

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