"دنيانا": ثماني سنوات مضت... وماذا بعد؟

مرت ثماني سنوات على ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي. بدأت في تونس وانتقلت شعلتها إلى مصر فسوريا فليبيا فاليمن. من تظاهرات سلمية في الشارع إلى أعمال عنف وحروب داخلية وتدخلات خارجية رسمت وما زالت ترسم مصير هذه الدول. اليوم ومع مرور ثماني سنوات ما زالت الاضطرابات والانقسامات تعصف بسوريا واليمن وليبيا. وفي المشهد العربي تطورات جديدة ترافقت مع الاحتجاجات في الأردن والسودان وتجددها في تونس. في دنيانا" هذا الأسبوع مشاركات من السودان واليمن وسوريا والأردن عدنا معهن ثماني سنوات إلى الوراء وتحدثنا معهن عن الحاضر أيضا. كما تحدثنا" معهن عن التنمية والعدالة؛ عنصران مترابطان إذ لا عدالة من دون تنمية ولا تنمية من دون عدالة.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة سوسن زكزك ناشطة في الرابطة السورية للمواطنة، نعمات كوكو محمد ناشطة سياسية وحقوقية من السودان، رنا غانم الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري من اليمن، وأسمى خضر وزيرة سابقة ورئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.