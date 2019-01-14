التعرف على الجنس الآخر عبر تطبيقات المواعدة

ستكون نجمة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز، الوجه الإعلاني لتطبيق مواعدة يسمى Bumble الذي يسعى إلى تشجيع النساء على أخذ زمام المبادرة في الاتصال مع الجنس الآخر.. فعبر التطبيق تختار المرأة الرجل المناسب لها للحديث والتواصل معه عبر التطبيق، وفقا لصحيفة لندن المسائية التي تحدثت مع وتني وولف، صاحبة تطبيق المواعدة هذا. وفي العالم العربي تطبيقات أخرى مثل تطبيق هارمونيكا المصري الذي لفت انتباه روشان الشرملوسي فتحدثت إلى شيماء علي .. الشريك المؤسس فيه وسألتها أولا كيف بدأ؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو شيماء علي: الشريك المؤسس في تطبيق هارمونيكا المصري

ماذا عن مستخدمي هذا التطبيق؟ ريم وهو اسم مستعار لفتاة مصرية تبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما تستخدم تطبيقات المواعدة.

تحدثت إليها روشان الشرملوسي و سألتها عن الدافع الذى جعلها تستخدم تلك التطبيقات؟