سينما بديلة: حلقات خاصة من البرتغال تعرض أفلاما أجنبية وعربية حول موضوع مشترك

سينما بديلة تأتيكم هذا الأسبوع من البرتغال ونعرض خلالها عملين تجريبيين يختلط فيهما الواقع بالخيال العلمي. فيلم 'Nuestra Amiga La Luna' (صديقتنا القمر) للمخرج الإسباني Velasco Broca.

فيلم 'قبل ما أنسى' للمخرجة المصرية مريم مكيوي يصف عالماً على وشك الغرق بعد ارتفاع منسوب البحار وخلاص البشرية قائم على اكتساب الناس القدرة على التنفس تحت الماء.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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