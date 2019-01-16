إكسترا التلفزيوني: أغاني زمن الكرتون الجميل

في لقاء مثير مع الفنان طارق العربي طرقان، يناقش شباب بي بي إكسترا التلفزيوني تأثير الرسوم المتحركة في تربيتهم والأثر الذي تركته على جيلهم والأجيال اللاحقة.

يلقي النقاش الضوء على محاسن الرسوم المتحركة وتأثيرها الإيجابي في تربية الأطفال، ما مقدار المسؤولية التي تتحملها القنوات بشأن مدى مناسبة المحتوى للفئة العمرية؟ وما هي مساوئ الرسوم المتحركة وتأثيرها السلبي على الأطفال وتربيتهم؟ وهل تناسب الرسوم المتحركة المستوردة المعايير الأخلاقية المحلية؟ ومع إعادة النظر في أساليب تربية الأطفال بين جيل وجيل، هل أساليب التربية المتعارف عليها في المنطقة العربية تتناسب ومعايير العصر الحديث؟

كل هذه الأسئلة والمحاور يناقشها فريق بي بي سي إكسترا في حلقة مميزة مع ضيوف البرنامج من الناحية الفنية مع أغاني الرسوم المتحركة، ومن الناحية التربوية وأيضاً النفسية وكيفية تطبيق الأساليب الحديثة فيتنشئة الأجيال الجديدة.