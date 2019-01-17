الإنجاب ونقاش الأجيال بين التمهل والتعجُّل

الإلحاح من العائلة والأصدقاء لإنجاب الأطفال أمر شائع في كثير من الثقافات، وأحيانا مزعج حتى في أستراليا. فقد عبَّرت الممثلة الأسترالية مارغوت روبي عن انزعاجها بسبب سؤالها المتكرر عن الإنجاب، وتحدثت صراحة في لقاء إذاعي عن غضبها لأن المجتمع ما يزال يتوقع أن الأمومة هي الخطوة التي يجب أن تتبع الزواج.

روبي التي أطلقت مؤخراً فيلماً جديداً بعنوان ماري ملكة السكوتلنديين، Mary Queen of Scots، وتجسد فيه دور الملكة إليزابيث الأولى، أضافت أن هناك مشهداً في الفيلم تستنكر فيه الملكةُ فكرة أن يتحكم رجل كبير في السن فيما يجب أن تفعله حينما يتعلق الأمر بالأمومةِ وجسدِها، مضيفة أنه من المحزن أن مثل هذا الحوار يظل يتردد حتى اليوم.

مروة سيدة متزوجة أخرت حملها سنتين ونصف من أجل أن تكون مستعدة تماماً لهذه التجربة. سألتها منال جوهر إذا ما كان تأجيلها للحمل قد سبَّب لها مضايقات من المقربين منها؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مروة سيدة متزوجة أخرت حملها سنتين ونصف من أجل أن تكون مستعدة تماماً لهذه التجربة.

غادة خضير من جهتها رأت التعجيل بالحمل بالرغم من أنها كانت تفكر بالانتظار، منال جوهر سألتها عن سبب تغيير قرارها؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو غادة خضير

شمس النجار وزوجها أحمد حناوي، متزوجان منذ ثلاثة أعوام لكنهما متفقان على عدم الإنجاب الآن حتى يتمكَّنا من ترتيب أمورهما في بلد الإقامة ألمانيا. زياد غندور سألهما عن السبب وراء القرار.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو شمس النجار وزوجها أحمد حناوي

منال جوهر تحدثت إلى محمد البنا المتخصِّص في مجال العلاقات الأسرية، وسألته: متى يجب أن يفكر الزوجان بالإنجاب؟