إكسترا التلفزيوني: فن الرقص لعلاج الروح والجسد

فن الرقص لعلاج الروح والجسد... حلقة بي بي سي إكسترا التلفزيوني مخصصة لأشكال رقص متنوعة بعضها من أجل المتعة والفن والبعض الآخر من أجل التواصل مع المقدس والمعبود.

فرقة خواطر الظلام من السعودية تقدم عرضاً معاصراً فيما تستعرض الراقصة رندا مخول موهبتها في الرقص الشرقي ويتناول النقاش نظرة المجتمعات العربية للرقص وإيحاءاته الفنية والجنسية، أيضاً يستضيف فريق البرنامج راقص الباليه الأردني ربيع شروف

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى السودان وتلقي الضوء على الصوفية وحلقات الذكر التي تعبر عن العشق الإلهي والتواصل مع الله. كما تعرض الحلقة معاناة سيدة مع مرض الباركنسون وكيف استطاعت من خلال رقص التانغو الارجنتيني في الغلب على أعراض المرض من خلال الرقص.