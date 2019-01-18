" بلا قيود " مع بافل طالباني عضو الهيئة القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني

قال بافل طالباني عضو الهيئة القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إن إقليم كردستان العراق يمر بأزمة مالية وصفها بالمعقدة. وأوضح بافل أن بعض أسباب الأزمة لها صلة بأسعار النفط والعلاقات مع بغداد والتبادل التجاري مع دول الجوار، إضافة إلى أداء الأحزاب وقدرتها على تحسينه، حسب رأيه. وطالب بافل بضرورة التقليل من الاعتماد على النفط والتوسع في قطاعات أخرى كالزراعة والسعي لإبرام اتفاق جيد مع بغداد.

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