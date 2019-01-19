ضيف إكسترا في أسبوع : الفنان التشكيلي خالد عقيل

ضيف إكسترا في أسبوع هذا السبت هو الفنان السوري التشكيلي خالد عقيل الذي يجمع بين التصوير الفوتوغرافي والرسم في لوحة واحدة. فما الذي حمله إلى الفن وهو القادم من الحقوق؟ ونستعرض تجربة المصور التونسي أيمن الزوالي الذي يتقاسم معه شغف التصوير الفوتوغرافي. بالإضافة إلى التعرف على رؤيته لدورالمدرسة في تنمية الوعي عند الأطفال وانخراطهم في قضايا مجتمعهم، إلى جانب موضوعات أخرى تناولناها هذا الأسبوع.