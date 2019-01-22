سينما بديلة: حلقات خاصة من البرتغال تعرض أفلاما أجنبية وعربية حول موضوع مشترك

حلقة هذا الأسبوع من سينما بديلة تأتيكم من البرتغال. نقدم فيلم 'The Full Story' (القصة الكاملة) للمخرجة البريطانية Daisy Jacobs والتي عرفت باستخدامها أسلوب التحريك لطرح موضوعات عن العلاقات الأسرية المركبة.

كما نعرض فيلم 'الديناصور' للمخرج مقداد الكوت يصور حالة انتظار دامت ربع قرن إلى أن تحولت إلى غاية في حد ذاتها. أما فيلم 'فلان' وهو من الكويت أيضا، فهو ينتقد بشكل مباشر حياة الفراغ والرفاهية واالبطالة المقنعة التي يعيشها أبطال العمل. الفيلم من إخراج مساعد خالد.

في هذه الحلقة أيضا، نتعرف على نموذج تجريبي آخر للمخرجة الفلسطينية أيرين أنستاس. تحدثنا أنستاس محاولتها تطبيق أفكار الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه المتضمنة في كتابه "هكذا تكلم زرادشت" على العالم العربي المعاصر.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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