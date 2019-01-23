اليابان تتوجه نحو تقليل عرض المحتوى الإباحي
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اليابان تتوجه نحو تقليل عرض المحتوى الإباحي

  • 23 يناير/ كانون الثاني 2019

أعلنت أكبر سلسلتي متاجر سوبر ماركت في اليابان عن إيقاف مبيعات المجلات الإباحية قبل انعقاد كأس العالم للرغبي الذي سينظم هذه السنة ودورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو العام المقبل.

سلسلتا المتاجر، "سفن إليفن" التي تدير حوالي 20 ألف متجر و"لاوسون" التي تدير نحو أربعة عشر ألف متجر، اعتبرتا أن بقاء هذه المجلات الإباحية على رفوفها قد يعطي الزوار صورة سيئة عن اليابان وشعبه.

في الوقت الراهن تعرض هذه المتاجر المجلاتِ الإباحية بشكل منفصل عن المجلات الأخرى، ولا يمكن شراؤها إلا من قبل العملاء الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاماَ. فما هو الدافع وراء تقليص عرض المحتوى الإباحي في اليابان؟

هشام روجباني الصحفي المقيم في اليابان يجيب على سؤال محمد مطر.

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