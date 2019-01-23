في بي بي سي إكسترا التلفزيوني، دردشة مع صغار بمواهب كبيرة من مختلف البلدان العربية. في قالب مشوّق، تتوالى مفاجآت مقدم البرنامج سيف الدين الرباعي التي لا تنتهي في حلقة مميزة بحضور ضيوف مميزين من الأطفال أصحاب المواهب الاستثنائية.

صغار بمواهب كبيرة من مختلف البلدان العربية، أبدعوا في سن مبكرة وتميزوا في القراءة والكتابة إلى الغناء والطبخ والحساب... من المغرب مريم أمجون، ومن تونس أمير الفهري، ومن سوريا يمان قصار، ومن الأردن يارا مسعد ومن المغرب مريم دعاء بكير ومن لبنان نايا بو عبد الله.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا للسودان وتسجل تجربة طفلة أخرجت أول أفلامها وهي بعمر ثماني سنوات وتشارك في التمثيل وكتابة السيناريو كذلك.