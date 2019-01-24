"دنيانا": ليست للأطفال فقط!

هل تعرفون ما هي القصة المصورة؟ أو ما يسمى بفنّ الكوميكس؟ وهل تذكرون ميكي وتان تان ولولو وطبوش والمرأة الخارقة والرجل الخارق وغيرهم؟ وهل تعلمون أن القصة المصورة ليست للأطفال فقط؟ “القصة المصورة” هي محور نقاشنا هذا الأسبوع. مع فنانين من العالم العربي نتعرف أكثر على هذا الفنّ، المادة التي يقدمها، التحديات التي يواجهها. من هو جمهوره؟ وما هي الرسائل التي يحملها؟ في "دنيانا" أيضا نعود بالذاكرة إلى الوراء ونسترجع صورة المرأة في القصص المصورة. فنتعرف على المرأة الثائرة والبطلة وربة المنزل والمرأة الخارقة… شخصيات عدة ظهرت بها المرأة في فترات متقطعة، فكيف بدت صورتها؟ وإلى أي مدى أثرت الظروف على صورة المرأة في الكوميكس؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة لينا غيبة رسامة كوميكس وأستاذة جامعية من سوريا، حنان الكرارجي رسامة كوميكس من مصر، نهى حبيب رسامة كوميكس من تونس. إضافة إلى عمر خوري رسام كوميكس وأحد مؤسسي مجلة “السمندل” وتريسي شهوان رسامة كوميكس من لبنان.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.