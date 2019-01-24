تأثير التقدم في السن على قيادة السيارة

أثار الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا جدلا كبيرا إثر حادث اصطدام سيارته بسيارة أخرى مما عرض إحدى الراكبات لكسر في معصم يدها فدار نقاش في الإعلام البريطاني حول ضرورة تغيير قوانين المرور في بريطانيا المتعلقة بسن منع القيادة. وقد تحدثت صحيفة ال Daily Mirror أمس الى سيدة تقول إنها طلبت من السلطات منع والدها - الذي كان قد تجاوز التسعين من قيادة السيارات .فهل يجب أن يمنع من يتجاوز عمرا معينا من قيادة السيارات ؟

أولا : ما رأي المسنين؟ سوسن صبوح تحدثت الى كمال و هو سبعيني مازال يقود سيارته في مصر..

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو كمال و هو سبعيني مازال يقود سيارته في مصر

حاليا في بريطانيا هناك أكثر من 190 شخصا فوق سن المائة حائزين على رخصة سياقة. لكن ما رأي بعض الشباب في قيادة المسنين؟ أحمد الجندي شاب سوري مقيم حالياً في دبي يقود السيارة منذ عشر سنوات تحدث الى منال جوهر عن تجربته

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أحمد الجندي شاب سوري مقيم حالياً في دبي يقود السيارة منذ عشر سنوات

زياد عبده، صاحب مدرسة لتعليم قيادة السيارات في لبنان، سألته سوسن صبوح هل تضع المدرسة حدا عمريا لا تقبل بعده المتدربين المتقدمين في السن؟