ثدي المرأة يتحول عملاً فنياً بين يدي الفنانة ملدا صمادي

تكسر السورية ملدا صمادي الصورة الجنسية عن ثدي المرأة في أعمالها ومنحوتاتها الفنية. يتطرق النقاش إلى الأفكار والصور النمطية في المخلية العربية وانعكاس ذلك على الأعراف والتقاليد.
لمشاهدة الحلقة كاملة الرجاء زيارة هذا الرابط
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تكسر السورية ملدا صمادي الصورة الجنسية عن ثدي المرأة في أعمالها ومنحوتاتها الفنية. يتطرق النقاش إلى الأفكار والصور النمطية في المخلية العربية وانعكاس ذلك على الأعراف والتقاليد.
لمشاهدة الحلقة كاملة الرجاء زيارة هذا الرابط