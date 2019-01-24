ثدي المرأة يتحول عملاً فنياً بين يدي الفنانة ملدا صمادي

تكسر السورية ملدا صمادي الصورة الجنسية عن ثدي المرأة في أعمالها ومنحوتاتها الفنية. يتطرق النقاش إلى الأفكار والصور النمطية في المخلية العربية وانعكاس ذلك على الأعراف والتقاليد.

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