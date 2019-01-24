ثدي المرأة يتحول عملاً فنياً بين يدي الفنانة ملدا صمادي
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الجنسانية في أعمال الفنانة السورية ملدا صمادي

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2019

تكسر السورية ملدا صمادي الصورة الجنسية عن ثدي المرأة في أعمالها ومنحوتاتها الفنية. يتطرق النقاش إلى الأفكار والصور النمطية في المخلية العربية وانعكاس ذلك على الأعراف والتقاليد.

لمشاهدة الحلقة كاملة الرجاء زيارة هذا الرابط

مواضيع ذات صلة