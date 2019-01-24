التعبير الجنساني في فن الرقص

رغم تهديده بالاغتيال والقتل بسبب التعبير الجنساني في أعماله الفنية، لكن الراقص التونسي رشدي بلقاسمي يواصل تقديم عروضه في تونس وخارجها، معتبراً أن الرقص هو حق للرجل والمرأة وما بينهما من تصنيفات تعتمد على نوع الجنس.