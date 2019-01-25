" بلا قيود " مع زينب حفني الأديبة والكاتبة السعودية

طالبت زينب حفني الأديبة والكاتبة السعودية، المرأة في بلادها بالنضال من الداخل. وعبرت زينب عن رفضها لجوء المرأة السعودية إلى منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات الدولية من أجل أن تحل قضيتها. وأضافت زينب أنّ المرأة السعودية تملك من القوة والإرادة ما يمكنها من المطالبة بجميع حقوقها،" لكن أن تذهب إلى الأبواب الخلفية فهذا مرفوض" على حد قولها. وأوضحت زينب أنه ينبغي على المرأة السعودية أن تطالب بحقوقها من خلال القنوات الشرعية الداخلية على حد قولها.

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