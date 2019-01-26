إكسترا التلفزيوني: الكوميديا... نكتة قد تدخلك السجن وربما القتل

يلقي فريق برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني على واقع الكوميديا السياسية في الوطن العربي ومحاذير السلطة والمجتمع من تجاوز الخطوط الحمر بغض النظر عن شكل الكوميديا الساخرة.

من النكتة السياسية الساخرة إلى فن الكاريكاتير والسينما والفنون الأخرى، كيف يسعى الفنان الكوميدي للالتفاف على القيود الاجتماعية والسياسية في كسر المحظور من دون التعرض للإيذاء بالاعتقال وأحياناً الاغتيال.

يستضيف البرنامج يوسف حسين مقدم برنامج جو شو ورسام الكاريكاتير السوداني خالد البيه و من لبنان المخرج شادي حنا والمنتجة والممثلة تانيا نصر، لألقاء الضوء على معاناة الكوميدي في الوطن العربي خصوصاً الكوميديا الساخرة.

تذهب كاميرا البرنامج إلى الجزائر وتستطلع أحوال الكوميديا الساخرة في المسرح وبقية الفنون وأشكال الرقابة على العروض الفنية، كما ترافق كاميرا بي بي سي إكسترا فن الشارع الكوميدي في تونس.