ضيف اكسترا في أسبوع هو الدبلوماسي والفنان التشكيلي والمؤرخ اليمني الدكتور مصطفى خالد. يعرض ضيفنا لأول مرة، ثلاثين لوحة فنية في لندن تمثل مختلف الجوانب المرتبطة ببلاده اليمن، ناقشنا معه أعماله وتعاطيه مع الفن من خلال بعض التقارير التي تناولناها هذا الأسبوع مثل موضوع تزيين واجهات البنايات في القاهرة. واستعرضنا أيضاً تجربته في التأريخ للقبائل العربية وأخبرنا كيف روج ويروج للثقافة اليمنية في بريطانيا.
ضيف إكسترا في أسبوع: الدبلوماسي والفنان التشكيلي اليمني د. مصطفى خالد
- 26 يناير/ كانون الثاني 2019
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