مع انخفاض درجات الحرارة في العراق، يلجأ الناس الى تناول مشروبات ساخنة... يعد الشاي المشروب المفضل لدى أغلب العراقيين لذلك فقد أبدعوا في طريقة إعداده. ورغم ذلك فإن البعض يفضل مشروبات أخرى مثل "نومي بصرة" أو الليمون المجفف أو القهوة وغيرها من المشروبات التي سنتعرف عليها مع مراسلنا في العراق أحمد فاضل من خلال هذا التقرير.
مشروبات ساخنة تقيك من برودة الطقس
- 28 يناير/ كانون الثاني 2019
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