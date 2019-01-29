من دون ماكياج... أحلى؟

تشارف حملة "خلي البدر يطلع شهر" التي أطلقتها منظمة "الباحثون السوريون" على وسائل التواصل الاجتماعي على الانتهاء.

الحملة كانت قد دعت النساء مطلع يناير/كانون الثاني الحالي إلى التخلي عن مستحضرات التجميل خلال هذا الشهر بغاية لفت الانتباه إلى المخاطر الصحية الناجمة عنها. كما هدفت الحملة إلى تغيير الصورة النمطية التي تربط الماكياج بالجمال. إذ أن كثيرات من مشاهير الإعلام الإلكتروني في العالم العربي يركزن على الثياب وعلى المكياج.

ياسمين أبو خضرا تحدثت إلى غزل شماس، طالبة ماجستير سورية تعيش في فرنسا شاركت في الحملة وتعرفت منها عن أسباب مشاركتها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو غزل شماس، طالبة ماجستير سورية تعيش في فرنسا

رغم تجاوب الكثيرات مع الحملة، إلان أن هناك أيضاً من لا يتحمسن للمشاركة والتخلي عن الماكياج لأسباب مختلفة. ومن هؤلاء لميس سلامة وهي مقدمة برامج في إحدى محطات التلفزيون المصرية الخاصة. سألتها ياسمين أبو خضرا منذ متى بدأ تعلقها بالماكياج، ولماذا ترفض الخروج من دونه؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو لميس سلامة وهي مقدمة برامج في إحدى محطات التلفزيون المصرية الخاصة.

وضع الماكياج بصفة مستمرة، هل يمكن أن يسبب أي مشاكل للجلد والبشرة؟ لمعرفة الإجابة سألت ياسمين أبو خضرا أخصائية التجميل إيمان عرفه.