إكسترا التلفزيوني: معاناة الأمهات العازبات

في حلقة جديدة من بي بي سي اكسترا نناقش واقع الأمهات العازبات وأطفالهن في العالم العربي، حيث يصعب معرفة الأرقام الحقيقية لهؤلاء النسوة اللاتي تحولت حياتهن إلى جحيم ومعاناة سوف يرثها أولادهن طيلة العمر، فما هو مصير الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج أو المتخلى عنهم وما هي القوانين التي ترعى حقوقهم؟

تستعرض الحلقة شهادات حية لأمهات عازبات من عدة دول عربية، اختار بعضهن الحديث أمام الكاميرا مباشرة فيما فضلت أخريات إخفاء هوياتهن خوفاً من تعرضهن للقتل أو رشّ الملح على جراح أبنائهن وبناتهن.

تستضيف الحلقة الطبيبة الشرعية إسراء الطوالبة من الأردن، للحديث عن واقع هذه الشريحة من المجتمع الأردني، ومن المغرب عبر اتصال فيديو سارة لمجامري منسقة مشروع "أمهات على الأثير" أول منصة إعلامية للأمهات العازبات بالمنطقة العربية.

كما يستقبل فريق البرنامج الباحث والكاتب الجزائري محمد الشريف زرغين مؤلف كتاب Cendre de Larmes أو "رماد الدموع" الصادر باللغة الفرنسية، ويروي بين دفّتيه قصته كإنسان مجهول النسب.

كاميرا بي بي سي إكسترا، ترافق الشاب "سيف عبّود" الذي غادر العراق في رحلة البحث عن هويته، موجهّاً رسالة من خلال البرنامج لأسرته البيولوجية التي تخلت عنه.

وتلقي المحامية والباحثة نايلة جعجع الضوء على قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأطفال مجهولي النسب ودور مؤسسات الدولة في تأمين حياة كريمة لهم في لبنان خصوصاً والمنطقة العربية عامة.