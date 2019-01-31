"دنيانا": أزمات مستمرة... والأوضاع إلى الوراء در؟

على مدار ثلاثة أسابيع يطل "دنيانا" من العاصمة التونسية تونس بسلسلة حلقات تهم الشارع المغاربي وتتوقف عند أهم المحطات التي شهدتها وتشهدها هذه المنطقة. بدءا من الذكرى الثامنة لانتفاضات الربيع العربي التي كانت شرارتها الأولى في تونس وصولا إلى الاحتجاجات المطلبية في تونس والمغرب والجزائر وغيرها من الدول. إضافة إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عليها كلّ من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا. وغيرها من المواضيع التي نطرحها على مدى ثلاثة أسابيع.

في الحلقة الأولى من سلسلة الحلقات هذه نتوقف عند الأوضاع الإجتماعية والمعيشية في منطقة المغرب العربي. أوضاع صعبة دفعت الناس للخروج إلى الشارع احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية وغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية. نناقش في الحلقة أيضا الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عليها تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا. هل ستحمل هذه الانتخابات أفقا لحلحلة المشاكل التي تعاني منها هذه الدول؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة رحمة الصيد عضوة الهيئة التأسيسية لحركة تونس إلى الأمام، زبيدة عسول محامية وناشطة حقوقية من الجزائر، نوال بن عيسى ناشطة مدنية في حراك الحسيمة من المغرب، ورياض جراد مؤسس حركة “السترات الحمراء” من تونس، وهالة المصراتي مستشارة إدارية من ليبيا. كما يشارك في الحلقة طلاب من جامعات مختلفة في تونس.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.