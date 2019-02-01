"بلا قيود" مع جيلالي رئيس حزب جيل جديد الجزائري

قال سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد الجزائري إن الجزائريين متخوفون جدا من الخروج للشارع والاحتجاج بسبب جرح التسعينات الذي لم يُغلق على حد وصفه. وأضاف جيلالي أنّ البلاد تفتقد قدوة حقيقة لديها امكانيات لتعبئة الشعب ودفعه للخروج حسب رأيه. وأوضح جيلالي أنّ محاولات الخروج للشارع جوبهت بالقمع في إشارة إلى محاولات حركة مواطنة التي حاولت في العام الماضي تنظيم وقفات احتجاجية ضد العهدة الخامسة في الجزائر.

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