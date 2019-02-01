"بلا قيود" مع جيلالي رئيس حزب جيل جديد الجزائري
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سفيان الجيلالي يقول إن الجزائريين متخوفون من الخروج للشارع بسبب ما حدث في التسعينات.

  • 1 فبراير/ شباط 2019

قال سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد الجزائري إن الجزائريين متخوفون جدا من الخروج للشارع والاحتجاج بسبب جرح التسعينات الذي لم يُغلق على حد وصفه. وأضاف جيلالي أنّ البلاد تفتقد قدوة حقيقة لديها امكانيات لتعبئة الشعب ودفعه للخروج حسب رأيه. وأوضح جيلالي أنّ محاولات الخروج للشارع جوبهت بالقمع في إشارة إلى محاولات حركة مواطنة التي حاولت في العام الماضي تنظيم وقفات احتجاجية ضد العهدة الخامسة في الجزائر.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .

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