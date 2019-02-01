"المشهد" مع أسمى خضر

شاهدة على الأحداث التاريخية ك"نكسة 1967"، أحداث "أيلول الأسود" 1970، "هبّة نيسان" 1989، الإحتجاجات الشعبية والحوار الوطني عام 2011 . تعود الوزيرة السابقة والمحامية أسمى خضر في ذاكراتها إلى إنخراط النساء الفلسطينيات في دعم الكفاح الفلسطيني المسلّح في الستينات، تحديداً عبر مشروع "كنزة فدائي"، وإلى بداية تشكيل وعيها السياسي والحقوقي من خلال مشاركتها في المظاهرات اعتراضاً على القصف الإسرائيلي لقرى فلسطينية. تتذكر الإنقسام الفلسطيني الأردني (أحداث أيلول الأسود) وكيف شاركت من خلال إسعاف الجرحى في المعارك بين الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية.

تروي أسمى لبرنامج "المشهد" مشاهد من عملها كمحامية ودورها في إلغاء العقوبة المخففة عن مرتكبي ما يُعرف ب"جرائم الشرف".

المعارك حقوقية التي خاضتها لأجل حقوق المرأة في الأردن، مكّنتها من الإنضمام الى اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني، التي دعا اليها الملك حسين عام 1989، بهدف تحقيق المزيد من الديمقراطية في الحياة السياسية في الأردن. عُيّنت بعدها وزيرة للثقافة ومتحدثة بإسم الحكومة عام 2003، وشاركت في لجنة الحوار الوطني التي شكّلها الملك عبد الله الثاني بعد الحراك والإحتجاجات الشعبية عام 2011. تستعيد أسمى كواليس من هذه المحطّات وتكشف ل"المشهد" أسباب عدم تطبيق جميع مقررات الحوار الوطني.

أسمى خضر شاهدة أيضاً على إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم القتل والتعذيب في المعتقلات والسجون في ليبيا، من خلال مشاركتها في لجنة التحقيق الدولية عامي 2011 و2012.

المحامية ووزيرة الثقافة السابقة أسمى خضر

في "المشهد" مع جيزال خوري

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.