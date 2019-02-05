4تك من مدغشقر: ما هو دور أشجار المنغروف في التخفيف من التغير المناخي؟

نزور جزيرة مدغشقر الافريقية لأول مرة في 4تك للتعرف على التقنيات المحلية المستخدمة لحماية الطبيعة.

أثناء زيارته لمدغشقر اطلع نسيم رمضان على أهمية أشجار المنغروف في التخفيف من التغير المناخي.

تحدث نسيم مع العلماء للاطلاع على الأساليب والتقنيات المستخدمة للتعرف أكثر على فوائد هذه الأشجار للمناخ والطبيعة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

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