4تك من مدغشقر: كيف يتم العمل على حلول تقنية لحماية الأشجار والطبيعة في جزيرة مدغشقر؟

نزور جزيرة مدغشقر الافريقية لأول مرة في 4تك للتعرف على التقنيات المحلية المستخدمة لحماية الطبيعة.

ضمن جولتها لمدغشقر، تحدثت داليا حيدر مع أحد العلماء الذين يعملون على حلول تقنية لحماية الأشجار والطبيعة في الجزيرة الافريقية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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