4تك من مدغشقر: كيف يتم العمل على حلول تقنية لحماية الأشجار والطبيعة في جزيرة مدغشقر؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

4تك من مدغشقر: كيف يتم العمل على حلول تقنية لحماية الأشجار والطبيعة في جزيرة مدغشقر؟

  • 5 فبراير/ شباط 2019

نزور جزيرة مدغشقر الافريقية لأول مرة في 4تك للتعرف على التقنيات المحلية المستخدمة لحماية الطبيعة.

ضمن جولتها لمدغشقر، تحدثت داليا حيدر مع أحد العلماء الذين يعملون على حلول تقنية لحماية الأشجار والطبيعة في الجزيرة الافريقية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCNewsArabic

مواضيع ذات صلة