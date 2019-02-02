ضيفة إكسترا في أسبوع اليوم هي مصممة المجوهرات المصرية سهيلة الشيخ
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ضيفة إكسترا في أسبوع اليوم هي مصممة المجوهرات المصرية سهيلة الشيخ

  • 2 فبراير/ شباط 2019

ضيفة إكسترا في أسبوع اليوم هي مصممة المجوهرات المصرية سهيلة الشيخ التي تجمع بين شغفها في تصميم المجوهرات وعشقها لكرة القدم وموهبتها في التصوير. فما الذي دفعها إلى اختيار تصميم المجوهرات مهنة لها؟ وما أثر عائلتها على خياراتها؟ وما هي الرسالة التي تريد إيصالها من خلال ما تصممه من مجوهرات؟ إكسترا في أسبوع يأتيكم اليوم الساعة الثانية بتوقيت غرينيتش.