تعددت العلاجات والزكام واحد!

في فصل الشتاء ترتفع نسب الإصابة بنزلات البرد والزكام والتي دأبت الشعوب على ابتكار أساليب مختلفة لعلاجها وتخفيف أعراضها منذ القدم. والملفت أن الكثير من الأهل لا يزالون يعتمدون على الخرافات في علاج الرشح أو الزكام، فهم يثقون بالنصائح التي مررت إليهم من قبل آبائهم وأجدادهم.

وفي دراسة قام بها باحثون في مستشفى C.S Mott للأطفال في ميتشيغان، فإن سبعة من أصل 10 من الآباء الذين تم سؤالهم، أجابوا بأنهم يستخدمون أساليب غير مثبتة علميا. من بين هذه الأساليب نصح أبنائهم بعدم الخروج من المنزل وشعرهم لا يزال مبلولاً. كما كشف أكثر من نصف الآباء أنهم يعتمدون على الفيتامينات والمكملات الغذائية التي لم تثبت جدواها في منع نزلات البرد لدى الأطفال.

فما هي أكثر الطرق التي يلجأ إليها مستمعو إكسترا في علاج الزكام ونزلات البرد؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما هي أكثر الطرق التي يلجأ إليها مستمعو إكسترا في علاج الزكام ونزلات البرد؟

ولكن ما رأي الطب في جدوى الأساليب التقليدية في علاج الزكام؟ منال جوهر سألت الدكتور وائل هياجنة استشاري الأمراض المعدية