إكسترا التلفزيوني: معايير الجمال... الغلبة للمرأة أم الرجل؟

تعددت الأوصاف في جمالِ المرأة وحُسْنِ الرجل، لكن من يحدد مقاييس الجمال ومعاييره في نظر المجتمع؟ وهل سعي الإنسان إلى تجميل شكله الخارجي يضفي شيئاً على جمال روحه أيضاً؟

تتناول حلقة بي بي سي إكسترا التلفزيوني مسألة معايير الجمال في المجتمعات العربية كيفية اختلاف هذه المعايير بين منطقة وأخرى.

تستضيف الحلقة من لبنان جيسيكا صهيون للحديث عن رحلتها من ملكة جمال البدينات إلى ملكة جمال الرشيقات، ومن العراق وهّاب حسّو الذي ترشح لمسابقة men universe model وانسحب بسبب ضغوطات تعرض لها من قبل المجتمع ليؤسس بعدها جمعية إنسانية لمساعدة الأيزيديين بعد تحرير سنجار والموصل من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.

يستقبل فريق البرنامج كلاً مدربة الطاقة البشرية زينة درويش، وعضو منظمة "الباحثون السوريون" رشا سريّو للحديث عن حملة المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر كانون الثاني يناير من هذا العام تحت وسم أو هاشتاغ خلي_البدر_يطلع_شهر.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى موريتانيا لتستكشف مع المصورة الفوتوغرافية ملیكة دیاغانا معايير الجمال هناك، كما تستعرض الحلقة أغرب مقاييس الجمال في المنطقة العربية والعالم.