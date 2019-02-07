البيت المرتب هل يعني حياة سعيدة؟

منذ بدء عرض سلسلة تلفزيونية عنوانها Tidying Up with Marie Kondo "الترتيب مع ماري كوندو" على شبكة نتفليكس Netflix مطلع هذه السنة، برز الاهتمام بالترتيب والتنظيم بشكل لافت على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

فعلى أنستغرام مثلاً ظهر هاشتاغ أو وسم Konmari الذي يحاول من خلاله المستخدمون أن يوضحوا كيف ساعدتهم طريقة الخبيرة كوندو على تنظيم بيوتهم وترتيبها لتصبح باعثة على الاسترخاء.

بالنسبة للخبيرة كوندو فإنه من المهم التخلص من الأغراض وقطع الأثاث التي لا تبعث على الفرح حين رؤيتها، وهي تؤكد أن هذه ليست فقط طريقةً لتنظيم المنزل بل لتنظيم العقل أيضاً. فما الذي يدفع البعض إلى الاهتمام بترتيب المنزل؟

نداء الخليلي ، سيدة أردنية يُعرف عنها اهتمامها الشديد بترتيب وتنظيم بيتها. سوسن صبوح تحدثت إليها وسألتها أولاً عن الوقت الذي تقضيه يومياً في الترتيب؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو نداء الخليلي ، سيدة أردنية يُعرف عنها اهتمامها الشديد بترتيب وتنظيم بيتها.

الجمال البصري يتطلب اهتماماً أيضاً بديكور البيت، كما يشرح مهندس الديكور عبد الله العاشق من دبي في حديثه إلى منال جوهر.