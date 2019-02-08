" بلا قيود " مع عبدالرحمن السويحلي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا
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السويحلي : ليبيا لا تحكم إلا بالتوافق

  • 8 فبراير/ شباط 2019

قال السويحلي أن الليبيين أدركوا بعد التجربة المريرة التي مروا بها بأن ليبيا لن تحكم إلا بالتوافق ولن يستطيع أحد أن يفرض هيمنته على الآخر. ويؤكد بأنه لولا تدخل دول إقليمية كمصر والأمارات في الشأن الليبي لتمويل مشروع معين للسيطرة على ليبيا وبدعم دولي وبالتحديد من فرنسا فإن الليبيين كانوا قادرين على الوصول لحلول ترضي كل الأطراف المتنازعة وتحقق توزيعا عادلا للثروة والسلطة في كل انحاء ليبيا على حد تعبيره.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .

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