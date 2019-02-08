" بلا قيود " مع عبدالرحمن السويحلي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

قال السويحلي أن الليبيين أدركوا بعد التجربة المريرة التي مروا بها بأن ليبيا لن تحكم إلا بالتوافق ولن يستطيع أحد أن يفرض هيمنته على الآخر. ويؤكد بأنه لولا تدخل دول إقليمية كمصر والأمارات في الشأن الليبي لتمويل مشروع معين للسيطرة على ليبيا وبدعم دولي وبالتحديد من فرنسا فإن الليبيين كانوا قادرين على الوصول لحلول ترضي كل الأطراف المتنازعة وتحقق توزيعا عادلا للثروة والسلطة في كل انحاء ليبيا على حد تعبيره.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .