ضيف إكسترا في أسبوع هو الفنان اللبناني عبد الكريم الشعار الذي أطلعنا على مسيرته الفنية الطويلة التي تمتد لعقود أدى خلالها أنواعاً مختلفة من الأغاني الطربية. كما ناقشنا معه الأسباب التي دفعته إلى التركيز على أداء أغاني أم كلثوم في السنوات الأخيرة وعلاقته بالغناء الصوفي والترانيم الدينية.
ضيف إكسترا في أسبوع: الفنان اللبناني عبد الكريم الشعار
- 9 فبراير/ شباط 2019
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