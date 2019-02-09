عرق الرجل الأعزب يجعله أكثر جاذبية من المتزوج

وجدت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة ماكواري في أستراليا أن رائحة عرق الرجل الأعزب أقوى من المرتبط أو المتزوج.

جرى البحث بمشاركة أكثر من ثمانين امرأة قمن بشم رائحة العرق من ملابس الرجال، وأظهر أن الرجال العزاب يفرزون نسباً أعلى من هرمون الذكورة "التستوستيرون" ما يجعل رائحة عرقهم نفاذة أكثر من الرجال المرتبطين بعلاقات نسائية.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن المشاركات صنفن وجوه الرجال العزاب بأنها أكثر ذكورة.

فما الرابط بين مستوى هرمون الذكورة وكون الفرد مرتبطاً بعلاقة أم لا؟ محمد مطر سأل البروفيسور عامر الأنصاري أستاذ الجهاز العصبي والهرمونات بجامعة الخليج العربي في البحرين.