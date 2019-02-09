عرق الرجل الأعزب يجعله أكثر جاذبية من المتزوج
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عرق الرجل الأعزب يجعله أكثر جاذبية من المتزوج

  • 9 فبراير/ شباط 2019

وجدت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة ماكواري في أستراليا أن رائحة عرق الرجل الأعزب أقوى من المرتبط أو المتزوج.

جرى البحث بمشاركة أكثر من ثمانين امرأة قمن بشم رائحة العرق من ملابس الرجال، وأظهر أن الرجال العزاب يفرزون نسباً أعلى من هرمون الذكورة "التستوستيرون" ما يجعل رائحة عرقهم نفاذة أكثر من الرجال المرتبطين بعلاقات نسائية.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن المشاركات صنفن وجوه الرجال العزاب بأنها أكثر ذكورة.

فما الرابط بين مستوى هرمون الذكورة وكون الفرد مرتبطاً بعلاقة أم لا؟ محمد مطر سأل البروفيسور عامر الأنصاري أستاذ الجهاز العصبي والهرمونات بجامعة الخليج العربي في البحرين.