إكسترا التلفزيوني: "سيفوس" بين الأزمان والمجرات

تستعيد حلقة بي بي سي إكسترا التلفزيوني هذا الأسبوع لحظات مميزة ولقطات منوّعة من الحلقات السابقة في قالب جديد من الكوميديا وكذلك السفر عبر الزمن.

يستذكر مقدما البرنامج سيف الدين الرباعي وأريج زيات وفريق الإعداد في خلال الحلقة مع الدكتور "سيفوس" ضيوفاً شاركوا في بي بي سي إكسترا مستعرضين مواهبهم وتجاربهم في الفن والطبخ وحتى التعرض للتحرش الجنسي وغير ذلك من مجالات الحياة وهموم الشباب.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.