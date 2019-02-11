إكسترا التلفزيوني: "سيفوس" بين الأزمان والمجرات
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سفر الدكتور "سيفوس" بين الأزمان والمجرات

  • 11 فبراير/ شباط 2019

تستعيد حلقة بي بي سي إكسترا التلفزيوني هذا الأسبوع لحظات مميزة ولقطات منوّعة من الحلقات السابقة في قالب جديد من الكوميديا وكذلك السفر عبر الزمن.

يستذكر مقدما البرنامج سيف الدين الرباعي وأريج زيات وفريق الإعداد في خلال الحلقة مع الدكتور "سيفوس" ضيوفاً شاركوا في بي بي سي إكسترا مستعرضين مواهبهم وتجاربهم في الفن والطبخ وحتى التعرض للتحرش الجنسي وغير ذلك من مجالات الحياة وهموم الشباب.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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